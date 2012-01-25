Медики помітили, що присутність чоловіків знижує смертність при пологах

15:08, 25 січня 2012
Суспільство
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Понад 50% пологів в Україні є партнерськими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги МОЗ України Валентина КОЛОМЕЙЧУК.

За її словами, з 2004 року, за міжнародної підтримки, в Україні широко впроваджуються сучасні перинатальні технології.

«Це змінило структуру пологів - нормальні пологи становлять 70 відсотків. Рівень партнерських пологів у 2004 році був на нульовій позначці. Сьогодні 52% жінок народжують з чоловіками. У деяких регіонах цей показник – до 80%. Там або немає випадків материнської смертності або дуже низький показник», - сказала В.КОЛОМЕЙЧУК.

Вона підкреслила, що підтримка чоловіка при пологах зменшує необхідність введення лікарських препаратів породіллям, що впливає на здоров’я новонародженої дитини.

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