В аварії загинули дружина і син водія, який заснув за кермом

У дорожньо-транспортній пригоді в Запорізькій області загинули двоє громадян Греції.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася сьогодні о 06.35 на 597 км автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Водій автомобіля „Опель-Астра”, громадянин Греції, заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ГАЗ-330202", що їхав назустріч.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля "Опель" (дружина та син водія, громадяни Греції) від отриманих травм загинули на місці події, а водій та ще один пасажир цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження.