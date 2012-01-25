Табачник започаткував конкурс на кращого класного керівника

Міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК розпорядився провести конкурс на звання кращого класного керівника України.

Згідно з відповідним наказом, конкурс проводитиметься з метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України "Про загальну середню освіту" на загальноосвітні навчальні заклади.

Основними завданнями конкурсу буде удосконалення фахової майстерності вчителя, виявлення досвіду кращих вчителів-класних керівників, популяризація педагогічних здобутків класних керівників-новаторів, створення інформаційного освітнього простору з питань роботи класних керівників та привернення уваги представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем освіти, виховання підростаючого покоління.

Участь у конкурсі зможуть взяти педагогічні працівники - класні керівники 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихователі шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, та санаторних шкіл, які мають відповідну фахову освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

Конкурс проводитиметься у три тури: районний (міський), обласний та всеукраїнський.

Переможців конкурсу нагороджуватимуть відповідними дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Такий конкурс планується проводити раз на три роки з 1 вересня по 31 грудня, починаючи з 2012 року.