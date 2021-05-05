30,1% українців вважають, що в Україні необхідно відзначати обидва свята – День пам‘яті та примирення і День перемоги.

52,3% опитаних українців вважають, що потрібно відзначати День перемоги 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор компанії «Українська соціологічна група» Олександр Левцун.

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За його словами, 16,2% респондентів вважають, що необхідно відзначати День пам‘яті та примирення, а 30,1% – обидва свята – День пам‘яті та примирення і День перемоги. 1,4% опитаних відповісти не змогли.

За даними опитування, 73,4% респондентів вважають День перемоги святом, яке має для них велике значення. Водночас 18,3% – вважають, що це офіційне свято, просто вихідний. Для 6,5% – це не свято, а пережиток минулого. Не змогли відповісти 1,8% опитаних.

За даними опитування, на запитання: «Як Ви зазвичай називаєте війну Радянського Союзу проти нацистської Німеччини 1941-1945 років?», 60,6% респондентів відповіли – Велика вітчизняна війна, 35,4% – Друга світова війна. Ще 3,2 респондента не змогли відповісти, а 0,8% – мали іншу відповідь.

Під час війни українці воювали за власні інтереси – так вважають 65,7% респондентів, за чужі інтереси – 21,3%. 13% опитаних не змогли відповісти («важко відповісти»).

Компанія «Українська соціологічна група» провела опитування з 27 квітня до 2 травня. 1220 респондентів у віці від 18 років були опитані методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондентів (вдома). Статистична похибка не перевищує 3%.

9 травня в Україні: довідка УНІАН

В Україні з 2015 року 8 травня відзначають День пам’яті та примирення.

Це свято встановлено указом президента з метою «гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму».

З 2016 року в Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю пам'ятну дату було встановлено Верховною Радою у 2015 році законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» у рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.

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Автор: Надя Пришляк