Україна підписала з «Ільюшин фінанс Ко» контракт на поставку 12 літаків Ан-148

Україна підписала з російською лізинговою компанією «Ільюшин фінанс Ко» контракт на поставку 12 літаків Ан-148.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у м. Жуковський міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, контракт було підписано сьогодні на Міжнародному авіаційно-космічному салоні «МАКС-2007».

Як уточнив керівник «Ільюшин фінанс Ко» Олександр РУБЦОВ, це вже третій контракт з російськими компаніями. Першою компанією, що купила Ан-148, була компанія «Сибавіатранс», другою - авіаційна компанія «Політ».

Як повідомив міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН, за 5 років Росія планує збільшити кількість пасажирів, які перевозяться, з 35 до 65 млн. чоловік. «Нам не вистачає нових машин, і те, що Ан-148 просувається на російський ринок… ця хороша спільна угода дозволить збільшити обсяги поставок літаків на російський ринок. Міністр зазначив, що до 2020 року Росії потрібно буде 450 нових літаків.

Як повідомив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, планується, що до кінця року Ан-148 здійснюватиме рейси Київ-Москва авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Потреба в літаках типу Ан-148 у РФ до 2020 року становить 200–250 штук. “План виробництва цивільних літаків Об`єднаної Авіабудівної Корпорації на 2008-2012 рр.», затверджений рішенням уряду РФ від 28 березня 2007 р., передбачає продаж 96 літаків Ан-148 воронезького складання. При цьому доходи українських підприємств становитимуть близько 1 млрд. дол., надходження до Державного і місцевих бюджетів України у вигляді податків і зборів становитимуть більш як 293 млн. дол., а на українських підприємствах буде створено близько 11 тисяч нових робочих місць.