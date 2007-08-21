На День Незалежності у Києві буде до +37°

Завтра в Україні очікується спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 32-37°, у південній та східній частині до 39°; у західних областях вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, опади не очікуються, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

23-24 серпня утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 32-37°, у південній та східній частині до 39°, 24 серпня у західних областях 26-31°. Без опадів, лише 24 серпня у західних, а вдень і у Житомирській, Вінницькій та Київській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

25 серпня у західній половині та на північному сході, вночі 26 серпня на півдні Правобережжя місцями короткочасні грозові дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 17-24°, у західних областях та на крайньому сході, а 26 серпня і у північних областях 13-19°; вдень 25 серпня температура істотно не зміниться, лише у західних та північних областях, а 26 серпня в Україні знизиться на 3-5°.

У Києві та області у середу очікується суха спекотна погода з температурою у Києві вночі 20-22°, вдень близько 35°, по області вночі 17-22°, вдень 32-37°. Вітер східний, 5-10 м/с.

23-24 серпня - спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 32-37°. Без опадів, лише вдень 24 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

25 серпня місцями короткочасні грозові дощі, 26 серпня без опадів. Температура 25 серпня вночі 17-22°, вдень 26-31°; 26 серпня вночі 14-19°, вдень 23-28°.