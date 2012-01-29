Голова сільради продавав ділянки на Дніпрі

У Черкаській області правоохоронці затримали голову однієї із сільських рад Канівського району, який вимагав 5 тисяч доларів хабара за сприяння в отриманні у приватну власність земельних ділянок у прибережній смузі Дніпра.

Оперативник затримали голову сільради під час отримання першої частини хабара – 16 тис. грн., повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області.

Зловмисника затримано у порядку ст. 115 КПК України. Органами прокуратури Черкаської області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.