Нафтогаз ”заспокоює” РНБО: ціна на газ і передача ГТС Росії не пов`язані

НАК «Нафтогаз України» вітає питання, які поставив у сьогоднішній заяві заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАН. Компанія задоволена тим, що високі посадовці перестали одержувати інформацію з сумнівних джерел і публічно звертаються з проханням роз`яснити особливості проекту часткового обміну активів у нафтогазовому комплексі й його потенційну вигоду для України. Про це сказано в повідомленні прес-центру НАК «Нафтогаз України», переданому агентству УНІАН.

НАК «Нафтогаз України» інформує Ю.ПРОДАНА, що оголошена головою Правління компанії Євгенієм БАКУЛІНИМ прогнозна закупівельна ціна природного газу на 2008 рік у розмірі 143 дол. за 1 тис. куб. м не має жодної прив`язки «до можливої передачі української газотранспортної системи (ГТС) в управління РФ». Цей прогнозний показник складається з сьогоднішньої ціни на газ у розмірі 130 дол. за 1 тис. куб. м плюс подорожчання ціни наступного року на 10%, яке відповідно до переговорів з Росією очікує керівництво нафтогазового комплексу України.

Обсяг 50-55 млрд. куб. м враховує зменшення споживання газу населенням і за рахунок упровадження підприємствами енергозберігаючих технологій. Проте українська промисловість щороку розширює власні потужності, що компенсує зниження обсягів використання природного газу. Тому «Нафтогаз України» очікує постійне споживання блакитного палива в Україні на рівні 70-75 млрд. куб. м в довготривалій перспективі. У разі зменшення обсягів споживання в Україні, видобутий газ, як високоліквідний товар, можна буде реалізувати споживачам Росії або країн Європи.

У разі реалізації проекту часткового обміну активами нафтогазового комплексу не йтиметься про прямі або непрямі поставки газу «Газпромом». Російські родовища розроблятимуться «Нафтогазом», який здійснюватиме постачання палива споживачам України. Всі аспекти такої можливої співпраці зараз вивчаються не на міжурядовому рівні, а фахівцями компанії і «Газпрому». НАК «Нафтогаз України» ще раз зазначає, що ніяких конкретних домовленостей на сьогоднішній день не існує - для отримання навіть попередніх достовірних висновків потрібно провести експертне обговорення теми, комплексні дослідження і детальні розрахунки.

Нагадаємо, сьогодні Ю.ПРОДАН висловив побоювання, що оголошена НАК "Нафтогаз України" ціна на газ для України у розмірі 143 дол. за 1 тис. куб. м має прив`язку до можливої передачі української ГТС в управління РФ.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня на прес-конференції голова Правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявив про обговорення з російськими партнерами питання часткового обміну активами в нафтогазовій галузі, проте, при цьому зазначив, що чинне законодавство України прямо забороняє таку систему взаємостосунків з Російською Федерацією. Є.БАКУЛІН підкреслив, що частковий обмін активами в нафтогазовій галузі розглядається як стратегічна і вигідна перспектива для України, але повинен бути детально прорахований, публічно обговорений на рівні експертів, посадовців і громадськості, і лише після цього, у разі отримання позитивних висновків, запропонований для розгляду державним установам - Кабінету Міністрів і Верховній Раді України.

Метою розгляду питання загального управління транзитом російського газу територією України є забезпечення 100% газової незалежності України - питання, до якого публічно прагнули всі без виключення президенти і уряди незалежної України. У такому випадку Україна стане власником родовищ з щорічним видобутком не менше 50-55 млрд. куб. м газу на території Росії. Цей обсяг палива, разом з 20 млрд. куб. м природного газу, які видобуваються в Україні, дозволить Україні не залежати від імпортних постачальників природного газу. Стовідсоткове забезпечення України власним газом дозволить сформувати самостійну внутрішню і незалежну від Європи ціну на природний газ для вітчизняних споживачів, зазначає “Нафтогаз”.