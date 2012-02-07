Близько 2 тисяч тернопільчан служили в Афганістані

У Підволочиську Тернопільської області сьогодні відкрився меморіальний комплекс учасникам бойових дій в Афганістані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, комплекс розміщено у Парку слави.

Участь в урочистостях взяли представники влади області, району, Спілки ветеранів Афганістану.

«Майже 2 тисячам наших земляків випала на долю служба на чужій землі. 46 молодих хлопців не повернулися з війни додому, двоє пропали безвісти. За цими скупими цифрами та рядками – сльози і розпач, зневіра і біль, смуток і жахіття. Не загоїти часом душевні рани багатьох сімей», – сказав під час відкриття комплексу голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

Споруджено комплекс за Ініціативи спілки ветеранів Афганістану за підтримки обласної і районної влади, громадськості та меценатів.