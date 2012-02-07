Заступник держсекретаря США: в Україну важко інвестувати

Заступник державного секретаря США Філіп ГОРДОН відзначає, що в Україні існують перешкоди для зростання американських інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

«Я відверто своїм співрозмовникам сьогодні сказав, що на шляху збільшення обсягу американських інвестицій існують перешкоди, зокрема, у галузі обкладання податками, у регулятивній політиці, у сфері митниці, які стримують цей процес», - сказав Ф.ГОРДОН.

Він повідомив, що мав зустріч з американськими бізнесменами, які працюють в Україні, і вони поділилися з ним своїми міркуваннями з приводу проблем, з якими вони стикаються на шляху ведення бізнесу і вкладення капіталу.

Ф.ГОРДОН відзначив, що американський експорт в Україну збільшився і досяг рекордної позначки – близько 2 млрд. доларів, але, за його словами, це ще далеко від тих показників, які б мали бути.

За словами заступника держсекретаря США, Україна посідає доволі низькі позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу.

«Здається, Україна посідає 152-гу позицію у рейтингу 183-х країн, і це шкода, оскільки в Україні важко робити бізнес. Американські компанії сюди не прийдуть з своїми інвестиціями, відповідно, Україна втрачатиме у своєму розвитку», - сказав Ф.ГОРДОН, додавши, що в США сподіваються, що деякі з цих питань будуть вирішені, оскільки хотіли б, щоб обсяг американських інвестицій в Україну зростав.