Азаров: відносини України і США є стратегічними

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ наголошує, що відносини України і США є стратегічними.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав під час зустрічі із заступником державного секретаря США Філіпом ГОРДОНОМ.

«Ми розглядаємо відносини з США як стратегічні. Ми багато робимо, щоб між нашими країнами була атмосфера довіри. І тому я завжди відвертий і відкритий», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому голова уряду наголосив, що Україна багато зробила, щоб реалізувати потенціал стратегічного партнерства, нагадав, що Україна передала США високозбагачений уран; заморозила певні поставки обладнання подвійного призначення, попри значні економічні втрати.

За його словами, нині уряд України концентрує свої зусилля для того, щоб, з одного боку, проводити реформи, а з іншого – забезпечити економічне зростання в країні.

Сторони детально обговорили енергетичну політику України, яка базується на скороченні залежності від імпортних енергоносіїв і розвитку власної енергетичної бази, у тому числі за участі іноземних інвесторів. М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна ретельно виконує свої зобов’язання як транзитна держава, більше того, готова допомогти російським партнерам, які визнали свої ускладнення з постачанням визначених обсягів газу в Європу.

У свою чергу, Ф.ГОРДОН підтвердив, що США підтримують усі зусилля України для того, щоб бути надійним і прозорим транзитером енергоносіїв до Європи.