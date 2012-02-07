Вертоліт МНС зняв з криги моряків, що зійшли з тонучого на Азові судна

Вертоліт МНС, відправлений для проведення рятувальної операції до суховантажу «Alaka-1», що зазнає лиха в Азовському морі, прийняв екіпаж судна на борт і прямує до аеропорту Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у береговій службі, відповідна інформація одержана сьогодні о 9.35.

«О 9.35 ми одержали інформацію про те, що вертоліт МНС прийняв екіпаж суховантажу і прямує до Сімферополя. Сам корабель затиснутий кригою, одержав пробоїну, надходження води нижче за ватерлінію», - повідомили в береговій службі, відзначивши, що даних про те, що хтось з членів екіпажа постраждав, не надходило.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, о 6-й ранку до МНС надійшла інформація про те, що в акваторії Азовського моря на відстані близько 50 км на схід від м. Бердянська Запорізької області зазнає лиха суховантаж „Авак-1” (прапор – Панама).

За даними прес-служби МНС України, суховантаж, що прямував за маршрутом Керч–Ростов-на-Дону (Російська Федерація), одержав пробоїну. Зв`язок із судном відсутній, екіпаж (12 чоловік) зійшов на лід.

До проведення рятувальної операції залучено вертоліт МНС Мі-8, катер на повітряній подушці „Марс-700”, криголам (із порту м. Маріуполя) і криголам „Капитан Демидов” (Російська Федерація, порт Тамань).

Ситуація перебуває на контролі Головного територіального управління МНС у Запорізькій області.