У Луцьку побили депутата міської ради Рустама ДЯЧУКА.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, з приводу інциденту секретар Луцької міськради Григорій ПУСТОВІТ оприлюднив заяву.

«Вважаю, що будь-яке насильство є неприйнятним для нашого суспільства і тим більше насильство, яке пов’язане з професійною та громадською діяльністю», - заявив він. Г.ПУСТОВІТ висловив сподівання, що компетентні органи оперативно та об’єктивно проведуть розслідування цієї події та виявлять зловмисників.

«Найближчим часом відбудеться засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту, яка візьме під свій депутатський контроль розвиток ситуації навколо даного інциденту та надасть йому належну оцінку», - наголосив Г.ПУСТОВІТ.

Р.ДЯЧУК є депутатом Луцької міської ради і очолює міське управління транспорту та зв’язку.

Р.ДЯЧУКА побили невідомі вчора ввечері біля його будинку.