У Києві відзначили кращих педагогів профтехосвіти

Понад 450 педагогів з усіх професійно-технічних закладів столиці та гостей зібралися у Київському міському будинку вчителя на традиційний урочистий захід «Благословен, учителю мій, будь!».

За підсумками роботи у 2011 році названо кращих педагогів професійно-технічних закладів міста. У конкурсі були визначені переможці у таких номінаціях:

• Історія.

• Інформатика та інформаційні технології.

• Професійно-технічна освіта людей з особливими потребами.

• Правова та патріотична освіта в професійно-технічних навчальних закладах.

• Краща майстерня з професії «Столяр», «Перукар», «Кравець-закрійник».

У різних номінаціях нагороджено: 15 майстрів виробничого навчання; 15 викладачів, чиї учні вибороли перемогу в олімпіадах із загальноосвітніх предметів; 20 педагогічних працівників, що здобули перемогу в міжрегіональних конкурсах на кращого з професії, кращий навчальний кабінет чи майстерню.

А от кращим навчальним закладом професійно-технічної освіти у 2011 році за результатами моніторингового дослідження визначено Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Києва.

«Столична влада сьогодні предметно опікується профтехосвітою, докладає багато зусиль для її вдосконалення. Ви – справжні таланти», – зазначила начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова у вітальному слові.

Перед освітянами виступили учнівські колективи художньої самодіяльності професійно-технічних навчальних закладів столиці та Київського будинку художньої та технічної творчості.

Офіційний портал київської влади