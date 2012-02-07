36 населених пунктів на Одещині сидять у темряві

У південних районах Одеської області через буревій знеструмлено 36 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МНС України в Одеській області, зокрема, від пошкоджень вітром ліній електропередач постраждала, зокрема, третина жителів Ізмаїла: впали дві опори високовольтної лінії, що живить значну частину міста.

Міський голова Ізмаїла Андрій АБРАМЧЕНКО повідомив УНІАН, що до ліквідації аварій і відновлення енергопостачання залучені всі аварійні бригади підприємств енергопостачання.

У сусідньому райцентрі Сарата рятувальники МНС виявили на водонапірній башті крижану бурульку вагою близько 4 тонн, що становила загрозу для місцевого населення. Могутніми водяними струменями пожежники зняли небезпечну крижину з башти.

Водночас, співробітники гідрометцентру Чорного й Азовського морів прогнозують подальше погіршення погодних умов у південних районах: хоча сила вітру слабшатиме, температура повітря вночі може істотно знизитися - в деяких населених пунктах до 23 градусів морозу.

За словами помічника начальника облМНС Майї ГРІНЬКО, для надання допомоги в ці морозні дні малозабезпеченим особам й особам без певного місця проживання рятувальники розгорнули на території Одеської області 93 пункти обігріву, в які з 27 січня звернулося понад 5 тис. осіб.