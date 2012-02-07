Краматорськ: "Алчевська" немає і не буде

У Краматорську Донецької області після прориву теплотраси без тепла залишаються 64 будинки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У міській лікарні відновлено теплопостачання.

У місті продовжується ліквідація наслідків в системі теплозабезпечння будинків.

Заступник губернатора Донецької області Валерій ЛУКАШЕНКО, який знаходиться на місці аварії і керує процесом, заявив: «Алчевська немає і не буде. Жодна система житлового фонду, соцкультпобуту не розморожена. Після аварії своєчасно був скинутий теплоносій. Все контролюється. Невирішених питань немає».

Фахівці прогнозують, що до кінця дня тепло в будинках буде відновлене.

Як повідомляв УНІАН, аварія на теплотрасі в Краматорську сталася 6 лютого о 17.00. В результаті аварії від теплопостачання було відключено 191 багатоповерховий житловий будинок, 4 лікарні, 6 шкіл і 5 дитячих садків. 6 лютого о 20.00 аварійні бригади ліквідували прорив на теплотрасі, після чого розпочалось поступове підключення будинків до теплопостачання.