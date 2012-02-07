МЗС рекомендує подумати про Румунію і ще раз подумати

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України враховувати складні погодні умови в Румунії - потужні снігопади, сильний вітер, низьку температуру – при плануванні поїздок до цієї країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, румунські компетентні органи також попереджають про необхідність обов`язкового оснащення автотранспорту зимовими шинами, ланцюгами, лопатами та іншим відповідним обладнанням на випадок потрапляння у снігові замети.