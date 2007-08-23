Ющенко призначив начальника охорони Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Ігоря СУЛІМУ заступником начальника Управління – начальником відділу охорони прем`єр-міністра України Управління державної охорони України.

Текст відповідного документу від 23 серпня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Ігор Віталійович Суліма підвищений у званні з полковника до генерал-майора.

Посада, яку має зайняти І.Суліма, запроваджена теж сьогодні ще одним указом:

Внести до додатка № 4 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 «Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2003 року № 562 та від 17 липня 2006 року № 616) зміну, доповнивши його після позиції «Заступник начальника Управління – начальник відділу охорони Президента України» позицією такого змісту:

«Заступник начальника Управління – начальник відділу охорони Прем`єр-міністра України

генерал-майор».