Церкви Московського патріархату проведуть 24 серпня подячні молебні

У храмах Полтавської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на честь Дня Незалежності України будуть відслужені молебні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської єпархії УПЦ.

За їх даними, з благословення Блаженного Володимира, митрополита Київського і всієї України, предстоятеля УПЦ, в храмах країни і області 24 серпня на честь Дня Незалежності пройдуть подячні молебні.

"За розпорядженням архієпископа Полтавського і Кременчуцького Філіпа, на молебні духівництво запросило представників всіх гілок влади, політичних партій, громадських організацій. Молебень буде проведений обов`язково і традиційно, не дивлячись на те, що деякі ЗМІ розповсюдили "цікаву інформацію" про те, що УПЦ нібито відмовилося від участі в святкуванні Дня Незалежності", - повідомив представник прес-служби Полтавської єпархії УПЦ.

Прес-служба повідомляє, що під час богослужінь священнослужителі повинні звернути увагу на необхідність об`єднання українського народу в ім`я єдності нації, миру, взаєморозуміння між громадянами.