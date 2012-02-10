П'яний священик на джипі влаштував цирк у центрі Києва (відео)

8 лютого близько опівдня п’яний водій джипа з документами священика на ім`я Миколи Клименка, влаштував бійку на бульварі Шевченка.

Водія зупинили працівники ДАІ, бо він спочатку на "Mitsubishi Pajero" петляв між смугами, а тоді взагалі виїхав на тротуар і мало не наїхав на пішоходів, йдеться в сюжеті ICTV, пише Українська правда. Київ.

Співробітники ДАІ затримали порушника, який ледве тримався на ногах. При цьому батюшка вів себе неадекватно – махав кулаками, голосно кричав і навіть бив міліцейське авто та зривав з даішників погони.

Чоловік, який бушував на дорозі, виявився священиком

Троє інспекторів понад з годину не могли впоратися з панотцем, але врешті закрили його у джипі. Тоді він заспокоївся і навіть показав посвідчення.

"Я кволий, грішний, розумієте?", - сказав панотець журналістам.

А далі взявся благословляти киян: "Шановні глядачі, я вас вітаю з великим святом. Священик – він завжди священик і, задається, це моя найкраща мить. Благословляю".

"Вони мене вбивають…. Давай, дістань свій пістолет", - звернувся Клименко до даішника.

Те що він міг випити алкоголь, панотець заперечив: "Ні, ні… ви що… священики ніколи не п`ють", - сказав він.

Священик своїми витівками заблокував рух на бульварі Шевченка.