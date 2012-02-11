Перша група українських військових вилетіла до Конго

10 лютого пізно ввечері зі злітної смуги ДП “Антонов” у Гостомелі відбув літак Ан-124-100М “Руслан”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, на його борту 90 тонн майна і техніки, необхідні для розгортання та підтримання життєдіяльності табору 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, що виконуватиме завдання Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

За словами начальника штабу українського миротворчого контингенту підполковника Сергія ШАПОВАЛОВА, який у складі передової групи відбуває цим же літаком, передислокація загону здійснюватиметься поетапно.

«Це пов’язано з тим, що найближчий до нашої майбутньої бази аеродром не має можливості прийняти літак класу “Руслан”. Тож спочатку ми полетимо до Уганди, а вже потім літаками Місії ООН “Геркулес” та “Іл-76” – до Конго. На околиці міста Гома, що у центрально-східному Конго, на березі великого озера Кіу буде розміщено управління та два вертольота загону українських миротворців. Друга частина загону розташується за 500 кілометрів на схід у населеному пункті Бунія. Це прикордонний район з Суданом», – повідомив він.

Як зазначив С.ШАПОВАЛОВ, для якого ця місія стане вже восьмою у військовій кар’єрі, чисельність 18-го окремого вертолітного загону ЗС України становитиме 157 військовослужбовців. На його озброєнні перебуватимуть 4 бойових вертольоти Мі-24 та 43 одиниці автомобільної і спеціальної техніки.

Завдання українського миротворчого контингенту у Демократичній Республіці Конго полягатимуть у веденні повітряної розвідки, спостереження, проведенні заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпеченні дій військ Місії ООН, у тому числі пошуково-рятувальних операцій та супроводженні доставки гуманітарних вантажів.

«На території цієї держави залишаються райони, куди вантажному повітряному транспорту без супроводу бойових вертольотів літати небезпечно. А в деякі райони дістати автотранспортом взагалі неможливо», – зауважив С.ШАПОВАЛОВ.

За словами офіцера, українській вертолітний загін діятиме разом з індійською піхотною бригадою, забезпечуючи повітряне прикриття наземних операцій.