У Донецьку затримали групу сутенерів

Правоохоронці затримали п’ятьох місцевих жителів, жительку одного із селищ Донецької області і громадянина сусідньої держави, які впродовж двох останніх років у Донецьку займалися підбором жінок для надання сексуальних послуг.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією).