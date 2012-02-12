Порти Севастополя можуть стати найперспективнішими в Україні

Севастопольські порти як єдині незамерзаючі і, як результат, здатні працювати цілий рік, можуть стати найперспективнішими у розвитку портів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у суботу перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ.

«Холодна зима цього року, коли замерзли всі торгово-вантажні порти Чорноморського узбережжя України, за винятком севастопольського, ще раз підтвердила, що розвиткові портів Севастополя має бути приділена особлива увага, особливо з боку інвесторів», - сказав С.САВЕНКОВ.

За його словами, «сьогодні багато вантажних суден саме тому, що інші порти замерзли, змінили маршрути й прибули до Севастополя для розвантаження, інші на підході до Севастополя».

На думку першого заступника голови МДА, «Севастополь, за відповідного розвитку портів, може посісти своє гідне місце в системі міжнародного розподілу праці, як місто-порт, здатне стати перевалочною базою для морських перевезень, морськими воротами України. А це - робочі місця, високі зарплати, гроші в бюджет».

Як вважає С.САВЕНКОВ, Севастополь «повинен також запрацювати як місто-порт, яке може приймати круїзні судна, іноземних туристів». Для цього, на його думку, необхідна «максимальне дерегулювання й прозоріші відносини бізнесу і наших фіскальних органів, таких як митниця, прикордонна, ветеринарна служба».

За його словами, місто перш за все розвиватиме морський круїзний туризм.

Як сказав С.САВЕНКОВ, приходу інвестицій в розвиток портового господарства має сприяти державно-приватне партнерство. «Ми хотіли б співпрацювати з інвесторами, вкладаючи кошти в розвиток тієї чи іншої галузі економіки або господарювання 50 на 50», - зазначив він.

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Довідка УНІАН. Голова МДА Володимир ЯЦУБА у вересні 2011 року під час інвестиційного форуму в Севастополі заявив, що місто має 152 км морської берегової лінії, 38 бухт, зручних, закритих, з достатньо розвиненою інфраструктурою, 287 капітальних, енергоозброєних причалів загальною довжиною 34 км, які, за його словами, «чекають на своїх інвесторів». Все це, на його думку, відкриває додаткові можливості для облаштування яхтових марин, стоянок, розвитку міжнародного яхтового туризму. Крім того, сказав В.ЯЦУБА, Севастополь зацікавлений у збільшенні обсягів перевалки вантажів. «Найкоротший, найбільш забезпечений вантажами морський шлях з країн Азії і Східної Європи до країн Близького Сходу, Середземномор'я лежить через Севастополь», - відзначив В.ЯЦУБА.

У Севастополі функціонують морські торговий і рибний порти, а також стивідорна компанія.