У центрі Івано-Франківська обвалилася стеля в будівлі

У центрі Івано-Франківська обвалилася стеля у двохповерховій будівлі, врятовано трьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 11 лютого, о 18.40.

Зокрема, у будівлі (1927 року забудови), де на першому поверсі розташований магазин „Watson”, а на другому - офіс міської інспекції з благоустрою, сталося раптове руйнування перекриттів між першим і другим поверхами (50 м2) та другим поверхом і горищним приміщенням (50 м2).

Внаслідок обвалу під уламками в приміщені магазину було заблоковано трьох осіб, яких о 19.56 аварійно-рятувальними підрозділами МНС врятовано.

До аварійно-рятувальних робіт залучалося 9 одиниць техніки та 90 осіб.

На місці події працює оперативна група Територіального управління МНС в Івано-Франківській області.