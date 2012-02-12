Екс-депутата, який брав хабарі за бронювання на кладовищі, судитимуть

Прокуратура Волинської області направила до суду кримінальну справу проти директора комунального підприємства «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», колишнього депутата обласної ради, обвинувачуваного у хабарництві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, встановлено, що посадовець за попередньою змовою з майстром із благоустрою цього підприємства у серпні 2010-го та у вересні минулого року одержував хабарі за бронювання місць для поховання людей на території Луцького міського кладовища.

Крім того, досудовим слідством з’ясовано ще чотири випадки одержання хабарів самим екс-депутатом – незаконні побори він брав не лише за виділення місць для поховання, але й за влаштування працівника на роботу в комунальне підприємство та продовження оренди майна комбінату, поінформували в прокуратурі.

Встановлено також факт заволодіння ним коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем. Зараз колишній директор спецкомбінату перебуває на підписці про невиїзд.