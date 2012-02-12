Під час пожежі в гуртожитку постраждали діти

Сьогодні, 12 лютого, о 02.48 сталася пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку у місті Красноперекопськ (Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, на пожежі врятовано 5 осіб, з них 3 дитини, яких доставлено до лікарні з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Госпіталізовано 1 дитину.

Загорання виникло в одній з кімнат на другому поверсі.

Рятувальники евакуювали 10 мешканців гуртожитку - 4 дітей, 6 дорослих.

Вогонь пошкодив домашні речі, меблі у чотирьох кімнатах. Площа пожежі становила 40 кв. м.

Причина пожежі та збитки встановлюється.

Займання локалізовано о 04.05, ліквідовано - о 05.00.