Експерт: Кабмін свідомо занизив прожитковий мінімум на 2012 рік

На «офіційний» прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, що встановлені на поточний рік, нереально було прожити вже у липні 2011-го.

Прожитковий мінімум, який Кабмін встановив на 2012 рік, менше, ніж фактичний прожитковий мінімум попереднього року.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише провідний експерт Центру Разумкова, екс-заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко.

За даними Кабміну, в липні 2011 року фактичний (у реальних цифрах липня) прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1180 грн.

На 2012 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб (як і мінімальна зарплата) встановлено у таких розмірах: з 1 січня — 1073 грн, з 1 квітня — 1094 грн, з 1 грудня — 1134 грн. Таким чином, на той прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, що встановлені на поточний рік, нереально було прожити вже у липні 2011-го.

Експерт нагадав, що штучне заниження прожиткового мінімуму призводить до антисоціальних наслідків: заниження доходів абсолютної більшості українців — працівників, пенсіонерів, студентів, багатодітних родин, одиноких матерів, сімей із дітьми, інвалідів тощо.