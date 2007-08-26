Яценюк про візи, ЄС і Януковича

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що угода про спрощений візовий режим між Україною та ЄС запрацює з наступного року.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це він сказав у Львові.

Міністр підкреслив, що цей документ буде одним із перших, що його розглядатиме новий парламент. Верховна Рада має ратифікувати цю угоду, і лише після того вона набуває чинності.

«У максимально стислі терміни ця угода буде ратифікована і, скоріш за все, з 1 січня вона буде імплементована як в Україні, так і в Європі», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, в угоді є низка позитивних моментів у видачі віз. Зокрема, передбачено багаторазові візи на 5 років, а також кілька пільгових категорій, що можуть отримати візи, зокрема, бізнесмени.

Також угодою передбачено право українських громадян на апеляцію у випадку відмови у видачі віз і встановлено чіткі терміни, упродовж яких мають видати візу – 10 днів у звичайному порядку, і два дні – у терміновому.

Саме ці пункти допоможуть, на думку міністра, уникнути ще й негативних наслідків після того, як з Нового року Польща приєднається до шенгенської візової зони.

Відповідаючи на запитання журналістів про перебіг службового розслідування, яке було ініційоване у МЗС після звинувачень у тому, що буцімто дипломати з Посольства України у РФ не допомагали під час візиту 21 серпня до Росії прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, А.ЯЦЕНЮК сказав, що це службове розслідування закінчено і він щасливий з того, що жодне зі звинувачень на адресу дипломатів не підтвердилося.

Надати подробиці міністр відмовився, сказавши, що з цього приводу буде проведено окрему прес-конференцію.