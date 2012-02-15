Губернатор відправив послання «прогресивному людству»

14 лютого голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК звернувся до найпрогресивніших людей світу.

Як повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації, губернатор запросив усіх, хто представляє вказану категорію, взяти участь у реалізації Міжнародного проекту «Конкурентноздатна Херсонщина».

Метою цього проекту є «формування критичної маси творчих, підприємливих, оптимістично налаштованих людей, готових до вироблення загального бачення стратегії та перспектив розвитку Херсонської області. Тих, хто може запропонувати нові управлінські й технологічні рішення і хто здатний до щоденного втілення в життя перспективних ідей і проектів».

Також у зверненні М.КОСТЯКА до «прогресивного людства» зазначається, що проект «Конкурентноздатна Херсонщина» реалізується «прогресивними людьми, здібними до спільного творіння цінностей, партнерства та взаємного обміну енергією, заради формування надособового фундаменту існування суспільства на основі гармонії, добра, постійного вдосконалення людини й навколишнього світу».

«На моє переконання, проект «Конкурентноздатна Херсонщина» є актуальним і перспективним, адже ми впроваджуємо його під час пошуку нової моделі побудови суспільства, здатної дати світу новий поштовх для розвитку. Херсонщина відкрита для найпрогресивніших людей світу!», - йдеться в посланні губернатора.

Також прес-служба ОДА зазначає, що текст звернення було розіслано в ЗМІ 16 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2011 року М.КОСТЯК звернувся до керівництва більш ніж тисячі інвестиційних і фінансових компаній світу багатьох країн Європи, Америки, Австралії з пропозицією приєднатися до початого процесу реформування регіону. З тих пір якихось даних про підвищений інтерес до Херсонщини зі сторони фінансових магнатів світу в ЗМІ не надходило.