У Чернівцях відкриють Меморіал на вшанування в’язнів гетто

До Дня міста у Чернівцях мають намір відкрити Меморіальний комплекс в пам’ять в’язнів чернівецького гетто.

Ескізний проект меморіального комплексу в пам’ять про євреїв, в’язнів чернівецького гетто 1941 року розглянули на черговому засіданні Консультативної ради з питань охорони історичної спадщини Чернівців.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, за підсумками проведеного попередньо архітектурного конкурсу найбільше голосів отримав проект комплексу авторства Віталія ШЕЛЕГІНА.

Проект Меморіального комплексу являє собою архітектурну групу з шести окремо розташованих фігур: центральної у формі єврейського семисвічника (менори) та ще п’ятьох у формі зажурених людських постатей довкола нього. Така ідея увічнення пам’яті про жертв гетто 1941 р. викликала жваве обговорення серед учасників. Було відзначено, що проект є надзвичайно цікавим та масштабним, але для втілення його в життя ще треба знайти додаткові джерела фінансування.

В цілому проект В.ШЕЛЕГІНА отримав схвальні відгуки Консультативної ради. Не змогли члени ради дійти згоди лише у визначенні місця встановлення цього комплексу – це питання відклали до наступного засідання Консультативної ради.

Відкрити ж нову меморіальну групу в Чернівцях планують вже до цьогорічного Дня міста.

Довідка УНІАН. На початку вересня 1941 року з Буковини та Бессарабії фашистами було депортовано до коцтаборів Трансністрії понад 150 тисяч євреїв, більшість з яких не пережили ув’язнення. Вдалося врятуватися лише 15 тисячам чернівецьких іудеїв, залишених у місцевому гетто.