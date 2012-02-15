Школярки перепили заспокійливого перед танцювальним конкурсом

У Керчі до лікарні у тяжкому стані були доставлені п'ять школярок, які вживали заспокійливі засоби перед танцювальним конкурсом.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався ще 10 лютого, але прес-служба Головного управління МВС України у Криму повідомила про нього тільки у вівторок.

«У Керчі проводився танцювальний конкурс. За словами однієї з дівчаток, для того, щоб заспокоїтися і не нервувати, підлітки вжили медичний препарат, не повідомивши про це педагогів», - йдеться у прес-релізі.

Співробітники МВС склали на батьків постраждалих дітей адмінпротоколи.

За даними правоохоронців, зараз здоров'ю дівчаток нічого не загрожує.

Представниця кримської міліції відмовилася повідомити УНІАН симптоми, з якими школярки потрапили до лікарні. «Це питання до медиків», - сказала співрозмовниця агентства.

За інформацією порталу «Керч - моє місто», «швидка» відвезла дітей з конкурсу «Шкільні підмостки», до лікарні вони надійшли у непритомному стані. «Препарат, який прийняли школярки, у разі передозування викликає пригноблення дихального центру, запаморочення, нудоту, блювоту, галюцинації і навіть може привести до коми», - зазначає сайт.