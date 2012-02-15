У Макіївці горів коксохімзавод

Вчора о 23.51 у Макіївці Донецької області на території ПАТ „Ясинівський коксохімічний завод” у цеху сіркоочистки внаслідок розгерметизації коксогазопроводу установки „Вінтурі” спалахнув газ.

Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні о 1.30 десятьма відділеннями пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Виробничий процес не зупинявся. Причина розгерметизації та займання газу встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.