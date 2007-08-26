Шуфрич: Найближчим часом ми чекаємо довгоочікуваний дощ

Ситуація з ліквідацією пожежі в Херсонській області є стабільною і знаходитися під контролем.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційно-роз`яснювальної роботи і зв`язків зі ЗМІ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це сьогодні заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, на місці ЧП є окремі незначні вогнища задимлення, які відразу ж ліквідовуються, і вже ні військовій частині, ні населеному пункту Нечаєво загрози немає.

«Ми враховуємо всі пориви вітру, які можуть роздути золу на місцях пожежі, тому всі сили знаходяться на місці в підвищеній боєготовності. На даний момент тут знаходяться більш як тисяча чоловік особового складу, близько 170 одиниць техніки. На чергуванні залишається пожежний вертоліт. Як довго вони тут знаходитимуться, обговорюватимемо щодня. Точно вони тут будуть до вівторка, середи, а у разі потреби й довше, поки ми не будемо на сто відсотків упевнені, що жодної загрози немає. Найближчим часом ми чекаємо довгоочікуваний дощ, що допоможе нам остаточно переконатися в повній відсутності небезпеки», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він подякував усім силам, задіяним в рятувальній операції: співробітникам МНС, лісовій пожежній охороні, МВС, Міноборони, а також органам самоврядування за те, що всі ці вони створили єдину систему координації дій, і завдяки цьому був досягнутий швидкий і ефективний результати.

Крім того, Н.ШУФРИЧ повідомив, що відучора співробітниками органів внутрішніх справ оточені найбільш підозрілі та легкодоступні ділянки лісу. Він висловив сподівання, що координація, у тому числі й з Міноборони, дозволить не допустити злого наміру і завершити цю операцію в самі стислі терміни. Також за інформацією, яку в телефонній розмові повідомив міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, забезпечуються у разі повтору пожежі заходи для вивезення ракет з військової бази Міністерства оборони.

Як повідомлялося, 20 серпня в Голопристанському та Цюрупинському районах Кардашинського лісництва Херсонської області відбулося займання лісу, вогонь швидко поширився в результаті високої температури і сильного вітру. Згоріло близько 4 тис. гектарів лісу.

24 серпня на території ДП "Цюрупинське лісово-мисливське господарство" Херсонської області спалахнула нова лісова пожежа на площі близько 700 гектарів.