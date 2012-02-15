Завтра в Україні сніжитиме

Завтра на більшій частині території України очікується невеликий, у західних і східних областях помірний сніг.

У Карпатському регіоні та на Луганщині місцями сильний сніг; в Криму сніг та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, на Закарпатті та у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 11-16°, на півночі Лівобережжя до 19°, вдень 5-10° морозу; на Закарпатті, у південних та більшості східних областей вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; у Криму вночі 3-8° морозу (на Південному узбережжі близько 0°), вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області у четвер вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.