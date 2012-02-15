Пара львівських бабаків наобіцяла Україні теплу весну

Львівські бабаки Мишко і Маруся спрогнозували, що цьогорічна весна буде ранньою і теплою.

Як повідомив УНІАН директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор АНТАХОВИЧ, львівських бабаків розбудили сьогодні, 15 лютого, у свято Стрітення Господнього.

«Цього року ми традиційно розбудили бабаків Мишка та Марусю на свято Стрітення – 15 лютого. Мишко свою тінь не побачив, він також активно свистав разом із Марусею, а це означає прихід ранньої весни. Прихід весни слід очікувати через 4-5 тижнів, тобто 15-20 березня», - сказав І.АНТАХОВИЧ.

Він також зазначив, що минулого року також 15 лютого львівські бабаки «напрогнозували пізню весну, і це справдилося».

За словами І.АНТАХОВИЧА, 2 лютого у США і Канаді традиційно відзначають День бабака, оскільки саме цього дня за католицьким календарем Стрітення, «тоді як в Україні ми живемо за православним календарем і, відповідно, Стрітення у православних 15 лютого».

Він також наголосив, що прогноз бабаків 15 лютого щодо настання весни буде значно точнішим, ніж прогноз 2 лютого.

Бабаку Мишку - 5 років, Марусі - 3 роки.