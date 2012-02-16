Пілот пасажирського літака помер у польоті

На борту було 46 пасажирів

Під часрейсуз Варшавидо Прагипомер першийпілотлітака "Чеськихавіаліній",передаєReuters.



Екіпажпередавдиспетчерам,щокомандирураптовосталопогано зсерцем.Управлінняповітрянимсудном, набортуякогоперебували46пасажирів, взявнасебе другийпілот.



Упразькомуаеропортулітакзустрічалабригадашвидкоїдопомоги,однакмедикамзалишалосялишеконстатуватисмерть.



Якзаявиливавіакомпанії, для безпекипасажирівзагрози не було.Другийпілотвпоравсязі своїм завданням, самостійнозавершившиполіт.

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