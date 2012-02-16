Пілот пасажирського літака помер у польоті
01:42, 16 лютого 2012Суспільство
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На борту було 46 пасажирів
Під часрейсуз Варшавидо Прагипомер першийпілотлітака "Чеськихавіаліній",передаєReuters.
Екіпажпередавдиспетчерам,щокомандирураптовосталопогано зсерцем.Управлінняповітрянимсудном, набортуякогоперебували46пасажирів, взявнасебе другийпілот.
Упразькомуаеропортулітакзустрічалабригадашвидкоїдопомоги,однакмедикамзалишалосялишеконстатуватисмерть.
Якзаявиливавіакомпанії, для безпекипасажирівзагрози не було.Другийпілотвпоравсязі своїм завданням, самостійнозавершившиполіт.
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