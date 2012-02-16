США допоможуть Києву з розробкою енергетичного плану

Цього року КМДА разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) розробить Муніципальний енергетичний план – нову систему роботи, яка передбачає удосконалення загальноміської інформаційної системи енергоменеджменту та управління рухом енергетичних, матеріальних та фінансових потоків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таку систему передбачено створити на виконання ініціативи «Ощадлива енергетика» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Серед першочергових заходів плану – проведення енергетичних аудитів та аудитів теплопостачання 10 житлових будинків і 10 типових бюджетних установ.

За результатами роботи будуть розроблені інвестиційні проекти модернізації систем теплопостачання багатоповерхових будинків столиці. Планується, що в результаті проведення заходів використання теплової енергії закладів комунальної сфери та житлових будинків зменшиться на 30-50%.

Крім того, за даними Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження КМДА, для реалізації завдань стратегії запровадять пілотні проекти з реконструкції систем гарячого водопостачання 6 типових 9-поверхових та 16-поверхових житлових будинків столиці. Згідно із планом заходів, там встановлять теплові насоси, що дозволить знизити залежність від централізованого теплопостачання не менш як на 50%. Згодом така система запрацює у понад 2 тис. будинків Києва.

Загальним завданням впровадження ініціативи «Ощадлива енергетика» Стратегії розвитку Києва до 2025 року є реалізація завдання загальноєвропейської програми «20/20/20», яка передбачає до 2020 року скорочення викидів парникових газів на 20%, зменшення енергоємності ВРП на 20% та забезпечення 20% енергії з зелених та альтернативних джерел.