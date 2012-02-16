Україні обіцяють падіння вдвічі ціни на улюблений продукт Азарова

Ціни на ранні овочі цього року будуть значно нижчі, ніж минулий рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції в рамках Четвертої міжнародної конференції «Картопля і овочі України - 2012» автор проекту «АПК-Інформ: Овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК.

Він повідомив, що серйозні перепади цін будуть по капусті. «Досить довго продаватиметься стара капуста, і виробникам ранньої і дуже ранньої доведеться складно, адже старої все одно буде достатньо, тому ми прогнозуємо зниження приблизно вдвічі рази по капусті (проти цін на ранню капусту 2011 р. - УНІАН)», - зазначив А.ЯРМАК.

Щодо ранньої цибулі - аналогічна ситуація і експерти чекають «зниження втричі, адже стара цибуля буде присутня на ринку аж до серпня».

Експерт не назвав рівень цін, зазначивши, що це складно зробити, оскільки на ранню продукцію вони змінюються щодня.

За словами президента Української картопляної асоціації Сергія РИБАЛКА, ціна на ранню картоплю буде в середньому втричі нижчою, порівняно з показниками 2011 року. «На початку червня минулого року ми мали ціну 10 грн. на ранню картоплю. Природно, такої ціни не буде. Я думаю, що дуже рання картопля, яку ми одержуємо в травні, може бути на високих позиціях, навіть до 20 грн./кг, але картопля для загального споживання триматиметься не вище 3 грн./кг. Тиснути на неї буде стара картопля», - повідомив С.РИБАЛКО.

А.ЯРМАК не прогнозує істотних змін щодо моркви і буряку, ціни на цю продукцію будуть дещо нижчими за торішні, адже стара продукція, зазвичай, іде з ринку до моменту масової появи ранньої. «Коли масова продукція виходитиме на ринок, це кінець червня — ціни щодо моркви і буряку будуть нижчі за минулий рік, але будуть в межах 2,5-3,5 грн. за кг», - зазначив А.ЯРМАК.

При цьому на «середню» продукцію, що продається в період між відходом з ринку ранньої і до масового збирання врожаю, експерти прогнозують скачки цін удвічі.