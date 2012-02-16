На шахті помер гірник, який 23 роки очолював профспілку

Сьогодні на Донеччині на робочому місці у своєму кабінеті помер гірник Костянтин Соколов, який багато років очолював первинну профспілкову організацію шахти «Прогрес» державного підприємства «Торезантрацит».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що К.Соколов пішов з життя на п'ятдесятому році життя, свій ювілей він мав зустріти 29 квітня 2012 року.

На шахту «Прогрес» К.Соколов прийшов у 1984 році машиністом підземних установок, 20 жовтня 1988 року шахтарський трудовий колектив обрав його керівником профспілкової організації підприємства, і усі 23 роки він виправдовував довіру гірників, відстоюючи їхні права, повідомили у прес-службі.

Причину смерті профспілкового лідера з'ясує спеціальна комісія, йдеться у повідомленні.