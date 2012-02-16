Віце-прем'єр: купе і плацкарти - вже архаїзм, майбутнє за експресами

Віце-прем'єр міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що на кінець року квиток у купе подорожчає на 12%, і підтвердив, що ціна плацкарти не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відвідування Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчук. Полтавська обл).

«За підсумками 2012 року вартість проїзду в купе буде підвищена на 12%. У плацкартних - нуль до кінця року», - сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що сьогодні на перший план в Україні виходять не купейні і плацкартні вагони, а швидкісні експреси.

«Це все вже архаїзм, ці всі купейні і плацкартні вагони. Майбутнє за експресами. Ми для них зробимо гнучку систему продажів і виставимо мінімальну рентабельність. Наприклад, квиток від Києва до Львова на експресі коштуватиме 250 грн. Але якщо ви його купите за 45 або 60 днів, то дешевше. Якщо в обидва кінці - то ще дешевше. Якщо у день відправлення поїзда, то дорожче. Може, 280 грн.», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.