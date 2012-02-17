Експерти: картопля не подорожчає мінімум півтора роки

Експерти прогнозують збереження низьких цін на картоплю упродовж 1,5 року. Про це повідомив на прес-конференції в рамках Четвертої міжнародної конференції «Картопля і овочі України - 2012» автор проекту «АПК-Інформ: Овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК.

«По картоплі ми прогнозуємо збереження порівняно низьких цін упродовж найближчих півтора року. Причина у тому, що дуже багато картоплі, яка на сьогодні є в сховищах і буде використана на насіння. Середня врожайність буде нижче, тому що економічна ситуація в господарствах не дуже сприятлива, буде зменшено використання засобів захисту рослин, добрив і т.д. Це негативно вплине на врожайність. Проте, зниження виробництва буде недостатнім для того, щоб показати істотне підвищення цін», - повідомив А.ЯРМАК.

За його даними, у 2012 році площі під картоплею у промислових виробників будуть збільшені на 5%, а населення знизить площу посадки. При цьому для посадки використовуватиметься, більшою мірою, врожай минулого року, а не якісний насінний матеріал, а також виробники економитимуть на технології і обробці, що приведе до зниження врожайності. При цьому виробництво картоплі все одно перевищить внутрішнє споживання.

Президент Української картопляної асоціації Сергій РИБАЛКО повідомив, що, за статистикою, в Україні щорічно вирощується близько 20 млн. тонн картоплі, а в 2011 році урожай картоплі становив 23 млн. тонн. При виробництві 414 кг на душу населення споживання картоплі становить лише 131 кг на душу. В цілому, внутрішнє споживання картоплі становить 5 млн. тонн, з них на ринку продається лише 2 млн. тонн, а решта 3 млн. тонн становить споживання власноруч вирощеної продукції. Крім того, 4 млн. тонн використовується як насінний матеріал, 4 млн. тонн - на корми і 6 млн. тонн - псується і викидається. На промислову переробку - виробництво крохмалю і чіпсів використовується лише 0,1% виробленої продукції.

При цьому, за словами С.РИБАЛКА, для України утруднений експорт картоплі через невідповідність за стандартами якості.

За даними «АПК-Інформ», у сезоні 2011-2012 рр. збитки від вирощування картоплі та овочів досягнуть 2,5 млрд. грн. через перевиробництво всіх овочів борщового набору й картоплі в Україні, що співпало з перевиробництвом цієї продукції в Росії та ЄС.

За словами А.ЯРМАКА, з початком відлиги ціни на картоплю та овочі знову підуть вниз досить різко, й піку зниження ціни досягнуть у середині квітня, коли почнеться масова утилізація надлишків продукції. "Ми прогнозуємо, що цього року реалізація розтягнеться навіть на наступний сезон, зокрема, не виключаємо, що цибуля старого врожаю продаватиметься ще в серпні ц.р.", - зазначив А.ЯРМАК.

«Цей сезон стане серйозним тестом на професіоналізм для картопляно-овочевої галузі України, оскільки продовжити роботу в ній зможуть лише ті виробники, які навчилися аналізувати ринок, інвестували не лише у вирощування, але й у маркетинг та якість продукції», - зазначає А.ЯРМАК.

«Ми прогнозуємо зниження площ і середньої врожайності під овочами борщового набору в 2012 році внаслідок різкого погіршення фінансового стану підприємств галузі. Це призведе до зростання цін на овочі, проте, цілком імовірно, воно буде недостатнім, щоб галузь знову стала прибутковою», - зазначив А.ЯРМАК.

За оцінками експерта, в найближчі 10 років очікується зниження термінів окупності проектів у цій галузі. Середня окупність проектів із вирощування овочів борщового набору становитиме близько 5 років, знизившись майже на 2 роки порівняно з попереднім десятиліттям. Проте це стане можливим, якщо українські виробники не упустять контроль над ринком і самостійно розвиватимуть маркетинг і логістику. Інакше їм доведеться віддати більше половини своєї маржі посередникам, а значить, окупність проектів знизиться навіть до 10 років. При цьому зазначається, що українські овочі та картопля можуть продаватися не лише в СНД, але й у країнах Близького Сходу. На сьогодні цибуля вже експортується до ЄС, а за умови підвищення якості вирощуваних овочів, таких як цибуля, морква і буряк, Україна може суттєво розширити свою присутність на цих ринках.