Податкова вимагає від Тимошенко 2 мільйони

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без змін постанову Окружного адміністративного суду Києва, підтвердивши правомірність донарахування Юлії ТИМОШЕНКО прибуткового податку з громадян та фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.

Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Як зазначається в повідомленні, судом було встановлено, що у 1996-1998 роках Ю.ТИМОШЕНКО отримала на пластикові картки близько 1 млн. дол., які були перераховані однією з офшорних компаній. Однак із отриманих за межами країни доходів вона не сплатила податок на доходи фізичних осіб, стверджують в податковій службі.

З огляду на це Ю.ТИМОШЕНКО має сплатити до місцевого бюджету Дніпропетровської області 676 тис. 954 грн. податку та 1 млн. 355 тис. 908 грн. фінансових санкцій, а всього 2 млн. 030 тис. 862 грн., заявили в ДПС.

У зв’язку з тим, що донараховані суми податкових зобов’язань у встановлені строки Ю.ТИМОШЕНКО не сплачені, органами ДПС Дніпропетровської області надіслано податкову вимогу з відомостями про розмір податкового боргу, йдеться у повідомленні.