У Берліні роздали «ведмедів»

Найвищу нагороду кінофестивалю "Берлінале" - "Золотого ведмедя" - присудили стрічці братів Паоло і Вітторіо ТАВІАНІ "Цезар має померти".

Як передає РІА Новости, про це оголосив зі сцени "Палацу Берлінале" в суботу директор фестивалю Дітер КОССЛИК.

Спеціальний приз журі - "Срібного ведмедя" - присудили фільму "Сестра" швейцарського режисера Урсули МАЙЄР.

Приз на честь засновника фестивалю Альфреда Бауера за сучасне і перспективне кіно присудили фільму "Табу" португальського режисера Мігеля ГОМЕША.

Володарем "Срібного ведмедя" за кращий сценарій стали автори стрічки "Королівська справа", а за видатні культурні досягнення його присудили фільму Вана ЦЮАНЬАНЯ з Китаю "Долина Білого оленя".

Лауреатів "Берлінале" цього року обирає журі під керівництвом британського кінорежисера Майка ЛІ. Окрім нього, до складу журі входять французький режисер Франсуа ОЗОН, його колега з Ірану Асгар ФАРХАДІ, режисер з Нідерландів Антон КОРБЕЙН, актриса Шарлота ГЕНСБУР, актор Джейк ДЖІЛЛЕНХОЛЛ зі США, алжирський письменник Буалем САНСАЛ і актриса з Німеччини Барбара СУКОВА.

Вперше Берлінський міжнародний кінофестиваль відбувся 6 червня 1951 року. Разом з Каннским і Венеціанськими фестивалями він вважається найбільшим і престижнішим у світі кіно. У різні роки великий успіх на Берлінському кінофестивалі мали фільми Інгмара Бергмана, Мікеланджело Антоніоні, режисерів французької "нової хвилі" - Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.