Молодика, який зламав палець міліціонеру, посадять на два роки

У Донецькій області Торезький міський суд засудив до двох років позбавлення волі 25-річного жителя Тореза, який заподіяв тілесні ушкодження працівникам міліції при виконанні останніми службових обов`язків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України Донецької області.

У повідомленні наголошується, що суд визнав підсудного винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України - навмисне спричинення працівникові правоохоронного органу легких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень при виконанні цим працівником службових обов`язків.

Як розповів начальник сектору охорони громадського порядку Сергій ПОЧАВЕЦЬ, конфлікт стався минулого літа під час концерту, присвяченого святкуванню Дня молоді. У поле зору міліціонерів потрапив один з глядачів, який був добряче напідпитку. Він бешкетував і заважав роботі журі вокального конкурсу. На неодноразові зауваження правоохоронців хуліган не реагував, тому міліціонери попросили правопорушника відійти вбік для складання адміністративного протоколу. Проте хуліган, чинячи опір законним вимогам міліціонерів, ударив одного з них кулаком у скроню, а другому зламав палець руки. Дії правопорушника були припинені тільки після того, як на нього наділи кайданки. Останній був доставлений у міський відділ міліції і згодом заарештований