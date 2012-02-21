Суд дав "чорним маклерам" вищу міру покарання
Вирок ще може бути оскаржений
Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув‘язнення шістьох «чорних маклерів», які незаконним шляхом заволоділи нерухомістю на півдні півострова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
"За те, що їхнє житло впало в око "чорним ріелторам", мати і дочка, які проживали в Алупці, поплатилися життям", - йдеться у прес-релізі.
Крім того, у середині 2000-х років "маклери" вибили дві квартири у жителя Ялти.
Суд, розглянувши надані прокуратурою докази, погодився з позицією державного звинувачення і призначив шістьом підсудним покарання у вигляді довічного ув‘язнення, ще троє квартирних аферистів проведуть у в'язниці від 8 до 10 років.
У засуджених також конфіскують майно і кошти, одержані від незаконного продажу нерухомості.
Двом "помічницям" у незаконному переоформленні квартир суд призначив умовне покарання.
Вирок ще не набув чинності, і може бути оскаржений.