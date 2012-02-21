Суд дав "чорним маклерам" вищу міру покарання

Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув‘язнення шістьох «чорних маклерів», які незаконним шляхом заволоділи нерухомістю на півдні півострова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

"За те, що їхнє житло впало в око "чорним ріелторам", мати і дочка, які проживали в Алупці, поплатилися життям", - йдеться у прес-релізі.

Крім того, у середині 2000-х років "маклери" вибили дві квартири у жителя Ялти.

Суд, розглянувши надані прокуратурою докази, погодився з позицією державного звинувачення і призначив шістьом підсудним покарання у вигляді довічного ув‘язнення, ще троє квартирних аферистів проведуть у в'язниці від 8 до 10 років.

У засуджених також конфіскують майно і кошти, одержані від незаконного продажу нерухомості.

Двом "помічницям" у незаконному переоформленні квартир суд призначив умовне покарання.

Вирок ще не набув чинності, і може бути оскаржений.