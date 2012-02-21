Тигр напав на людину, бо хтось забув зачинити вольєр?

У київському зоопарку тигр роздер співробітника звіринця, коли той намагався його погодувати. Такі дані надають у міліції.

Втім, існує й інша версія, повідомляє ТСН. Хижак напав на 53-річного чоловіка, коли той прибирав вольєр. Співробітники не зачинили двері і тварина випадково туди потрапила. Тигра намагалися відігнати. Але марно - працівник дістав тяжкі травми.

Медсестра, що приймала потерпілого в лікарні швидкої допомоги розповіла, що він отримав рани голови, плечей та спини. Втім, сказала, чоловік міг ходити і навіть говорив.

"Лікування і стан хворого... Ну не добрий, скажімо так. Хворому надається медична допомога – хірургічна", - повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги Олександр Ткаченко.

Серед головних версій лиха - порушення умов праці. Обіцяють знайти винного за десять днів.

Тим часом в зоопарку подробиці події - під сімома замками. Всі входи заблоковані, охорона не впускає. Мінімум інформації вдалося отримати від директора закладу.

"Поки прокуратура веде слідчі дії, я коментувати нічого не буду", - заявив директор Олексій Толстоухов.

Тигрів у київському зоопарку - декілька. Чому тварина проявила агресію, ветеринар Павло Люлько пояснив новими запахами, звуками, незвичною поведінкою працівника - напад могло спровокувати будь-що.

Нагадаємо, таке вже траплялося в київському зоопарку. На співробітницю звіринця напав лев, коли вона зайшла в клітку до хижака. Щоправда, тоді від отриманих травм жінка померла