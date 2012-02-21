У Києві знищують сторічні сосни

У Києві на території колишнього санаторію «Перемога» на вулиці Івана Крамського, 10 у Святошинському районі знищують сторічні сосни і риють котловани для майбутнього будівництва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради («БЮТ-Батьківщина»), голови постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

«Київ – хворе місто, в ньому гуляють дві епідемії – нищення історичних споруд і нищення зелених зон. Якщо наше місто не отримає ін’єкцію, яка знищить збудників цих інфекцій, то воно буде повністю зруйноване, і перетвориться в провінційний склад цегли і бетону. За лікування міста зможуть взятися самі кияни», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ

О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням пояснити, хто надав відповідні дозволи та на якій підставі нищаться столітні дерева на території колишнього санаторію.