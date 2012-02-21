Авіатори допомагають Попову відновлювати дитсадки

11:40, 21 лютого 2012
Суспільство
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Про завдання розповіла Горюнова

Найближчим часом роботу двох дитячих садків відновить київський авіаційний завод «Авіант».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про повернення профілю приміщенням дошкільних навчальних закладів в ефірі телеканалу «Київ» сказала начальник Головного управління освіти і науки Віра ГОРЮНОВА.

За її словами, керівництво заводу під час зустрічі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ пообіцяло, що один із закладів здадуть в експлуатацію вже цього року.

«Дитячий садочок у Святошинському районі, який не працював уже років 10-15, місто отримає вже цього року. Другий заклад, швидше за все, введуть в експлуатацію у наступному», – зазначила В.ГОРЮНОВА.

«Олександр Попов поставив перед нами чітке завдання – забезпечити усіх маленьких киян місцями у дошкільних навчальних закладах. Минулого року мережа дитячих садків розширилася на 6 140 місць завдяки будівництву нових дитсадків, відновленню колишніх ДНЗ, створенню додаткових груп у працюючих. Цього року ми продовжуємо роботу», – сказала Віра Горюнова.

Як нагадали у КМДА, загалом до 2015 року міська влада планує відновити 33 дошкільних навчальних заклади на 4880 місць та 307 груп на 6140 місць.

 

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