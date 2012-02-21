Київщина підписала міжнародні угоди на 1,5 млрд. дол. інвестицій

Керівництво Київської облдержадміністрації уклало низку міжнародних договорів про співпрацю та залучення інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні меморандуми були підписані сьогодні за участі голови Київської ОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА в рамках Міжнародного інвестиційного форуму, який відбувся у столичному «Українському домі» з нагоди 80-річчя утворення області.

«Ми продемонстрували людям, які приїхали на наш міжнародний форум, що Київщина дуже потужна. Я підписав цілий ряд меморандумів, і ця робота буде ще продовжуватися», - сказав губернатор.

За його словами, зокрема, влада узгодила дуже цікавий проект з однією з данських компаній щодо будівництва в Яготинському районі заводу з виробництва теплоізоляційних матеріалів, що дасть змогу залучити майже 1,5 млрд. грн. інвестицій.

Крім того, губернатор Київщини зазначив, що в рамках форуму було укладено також низку угод про реалізацію соціальних проектів, які стосуються, зокрема, впровадження в школах швидкісного інтернету, відновлення бібліотек тощо.

«Я задоволений у зацікавленості до Київського регіону і впевнений, що в цьому році ці проекти будуть втілені в життя», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Разом з тим він зауважив, що робота із залучення інвестицій у столичний регіон проводилась і до цього форуму й продовжуватиметься у майбутньому.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що загалом в рамках підписаних сьогодні і раніше договорів Київщина залучила понад 1,5 млрд. дол. інвестицій.