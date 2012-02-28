Тернопіль посів перше місце у рейтингу The Financial Times

Тернопіль посів перше місце у рейтингу підрозділу The Financial Times в рамках конкурсу «Європейські міста та регіони майбутнього 2012-2013».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, Тернопіль посів перше місце у категорії малих міст (з населенням до 250 тис.) в номінації «Ефективність витрат на ведення бізнесу». За оцінками експертів, іноземні інвестори в Тернополі можуть розраховувати на вигідні умови для залучення працівників, фінансового ресурсу та закупівлі обладнання.

Конкурс проводило видання fDi Intelligence, яке є підрозділом The Financial Times. Рейтинг складався на основі незалежного оцінювання у шести критеріях: економічний потенціал, людські ресурси, ефективність витрат на ведення бізнесу, якість життя, якість інфраструктури, легкість ведення бізнесу.

Участь у рейтингу взяли 253 міста і 110 європейських регіонів. Всі міста були розділені на 4 категорії за кількістю населення. Серед міст-гігантів найбільш інвестиційно привабливими визнали Лондон, Париж і Відень.

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ сьогодні повідомив, що 7 березня у Франції відбудеться велика інвестиційна виставка, в рамках якої представники мерії отримають відзнаку за перемогу у рейтингу.

«Я особисто говорив з САДОВИМ (мер Львова – УНІАН), і з рівненчанами. Виявляється, львів’яни на цю виставку їздять вже три роки і кожного разу їм вдається залучити нового інвестора, який приходить працювати на Львів. Рівненчани після участі у цій виставці теж залучили інвестора. Тому розраховуємо, що, окрім отримання нагороди, нам таки вдасться залучити і якісь інвестиції для міста», – сказав міський голова.